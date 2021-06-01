Reyting sonuçları 31 Mayıs 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 31 Mayıs 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

31 Mayıs Pazartesi akşamı Kâğıt Ev, Survivor, Maraşlı, Uyanış Büyük Selçuklu, Şarkılar Bizi Söyler gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 31 Mayıs Pazartesi reyting birincisi hangi yapım oldu?

31 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

31 Mayıs Pazartesi akşamı ATV'de Maraşlı, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Tv8'de Survivor, Show TV'de Çukur, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Star TV'de Kâğıt Ev ve FOX TV'de Aşkım Bahardı yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 31 Mayıs 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

31 MAYIS 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MARASLI ATV

7 SURVIVOR TV8

8 CUKUR (OZET) SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 MARASLI ATV

6 SURVIVOR TV8

7 KAGIT EV STAR TV

8 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

9 ESRA EROL'DA ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV