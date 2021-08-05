Reyting sonuçları 4 Ağustos 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 4 Ağustos 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

4 Ağustos Çarşamba akşamı Dünya Hali, Cam Tavanlar, MasterChef Türkiye, Aykut Enişte, Sen Çal Kapımı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 4 Ağustos 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

4 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel, Star TVEde Aykut Enişte, Show TVEde Cam Tavanlar final bölümü, Kanal D'de Transformers: Kayıp Çağ, FOX TVEde Sen Çal Kapımı, Tv8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Dünya Hali yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 4 Ağustos 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM