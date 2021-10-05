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    Reyting sonuçları 4 Ekim 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    4 Ekim 2021 Pazartesi akşamı Kalp Yarası, MasterChef Türkiye, Çok Güzel Hareketler 2, Yasak Elma gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 4 Ekim Pazartesi reyting birincisi hangi dizi oldu?
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 08:45
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    Reyting sonuçları 4 Ekim 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    4 Ekim Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Görümce, FOX TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Kong: Kafatası Adası, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 4 Ekim 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

    4 EKİM 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    4 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecek.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    AB İLK 10 PROGRAM

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