Reyting sonuçları 4 Eylül 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 4 Eylül 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

4 Eylül 2021 Cumartesi akşamı Kim Milyoner Olmak İster, Star Market, Deli Deli Küpeli, Seneye Bu Zamanlar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 4 Eylül Cumartesi reyting birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

4 Eylül 2021 Cumartesi akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Star TV’de Star Market, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, FOX TV’de Deli Deli Küpeli, Tv8'de Masterchef Türkiye ve TRT 1'de Seneye Bu Zamanlar yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 4 Eylül 2021 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 4 Eylül 2021 Cumartesi reyting sonuçları…

4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Eylül 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi, film, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM