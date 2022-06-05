Reyting sonuçları 4 Haziran 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 4 Haziran 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, İyilik, Survivor, Postacı gibi yapımlar yayınlandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 4 Haziran 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

4 Haziran 2022 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de Bıçak Sırtında, Show TV’de Güldür Güldür Show, Fox TV’de Postacı, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 4 Haziran 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 4 Haziran 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

4 Haziran 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

4 Haziran 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Total ilk 10 program

AB ilk 10 program