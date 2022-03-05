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    Reyting sonuçları 4 Mart 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    4 Mart Cuma akşamı Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Aziz, Aşk Mantık İntikam, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi dizi birinci oldu? İşte 4 Mart 2022 reyting sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 10:58
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    Reyting sonuçları 4 Mart 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    4 Mart 2022 Cuma akşamı ATV'de Yalnız Kurt, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Show TV’de Aziz ve TV8’de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 4 Mart 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 4 Mart 2022 Cuma reyting sonuçları...

    4 MART 2022 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    4 Mart 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

    AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yalnız Kurt yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aziz yer aldı.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    Reyting sonuçları 4 Mart 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu? #1

    AB İLK 10 PROGRAM

    Reyting sonuçları 4 Mart 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu? #2

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    Reyting sonuçları 4 Mart 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu? #3


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