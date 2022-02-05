Reyting sonuçları 4 Şubat 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 4 Şubat 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

4 Şubat Cuma akşamı Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Aziz, Aşk Mantık İntikam, Kaderimin Oyunu, Kırmızı Oda gibi diziler ekrana geldi. Peki hangi dizi birinci oldu? İşte 4 Şubat Ocak 2022 reyting sonuçları

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

4 Şubat Cuma akşamı ATV'de Yalnız Kurt, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Kıbrıs Zafere Doğru, Show TV’de Aziz ve TV8’de Kırmızı Oda yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 4 Şubat 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 4 Şubat 2022 Cuma reyting sonuçları...

4 ŞUBAT 2022 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Şubat 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Yalnız Kurt, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Yalnız Kurt, üçüncü sırada Aziz yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Yalnız Kurt, üçüncü sırada Aziz yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM