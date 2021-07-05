Reyting sonuçları 4 Temmuz 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 4 Temmuz 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

4 Temmuz Pazar akşamı Baş Belası, Masterchef Türkiye, Dağ 2, Menajerimi Ara, Operasyon 41 gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 4 Temmuz Pazar reyting sonuçları…

Dün yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

4 Temmuz 2021 Pazar akşamı ATV'de Baş Belası, Kanal D'de Operasyon 41, Tv8'de Masterchef Türkiye, Show TV'de Robin Hood, TRT 1'de Dağ 2, Star TV'de Menajerimi Ara ve FOX TV'de Sen Çal Kapımı yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 4 Temmuz 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 4 Temmuz 2021 Pazar reyting sonuçları...

4 TEMMUZ 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Temmuz 2021 Pazar günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama açıklandığında haberimize eklenecektir.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM