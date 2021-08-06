Reyting sonuçları 5 Ağustos 2021 Perşembe: Hangi yapım reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 5 Ağustos 2021 Perşembe: Hangi yapım reyting birincisi oldu?

5 Ağustos Perşembe akşamı Kazara Aşk, Dünya Hali, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 5 Ağustos 2021 Perşembe reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

5 Ağustos 2021 Perşembe akşamı ATV'de Kral Olacak Çocuk, Star TV’de Kazara Aşk, Show TV’de Eltilerin Savaşı, Kanal D'de Pek Yakında, FOX TV’de Gol Kralı, Tv8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Dünya Hali yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 5 Ağustos 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe reyting sonuçları…

5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

AB REYTİNG SONUÇLARI