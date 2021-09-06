Reyting sonuçları 5 Eylül 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 5 Eylül 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

5 Eylül Pazar akşamı İkimizin Sırrı, MasterChef Türkiye, Çember, Seneye Bu Zamanlar, Kibar Feyzo gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 5 Eylül 2021 Pazar reyting birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

5 Eylül 2021 Pazar akşamı ATV'de İkimizin Sırrı, Kanal D'de Çember: Yolun Sonundaki Kız, Tv8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Kibar Feyzo, TRT 1'de Seneye Bu Zamanlar, Star TV'de Vizontele ve FOX TV'de Kafalar Karışık yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 5 Eylül 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 5 Eylül 2021 Pazar reyting sonuçları...

5 EYLÜL 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda haberimize eklenecektir.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM