Reyting sonuçları 5 Haziran 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 5 Haziran 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

5 Haziran 2021 Cumartesi akşamı İbo Show, Savaşçı, Kardeşlerim, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 5 Haziran 2021 Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

5 Haziran 2021 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Star TV’de İbo Show, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Takip 3: Son Karşılaşma, FOX TV’de Savaşçı, Tv8'de Survivor ve TRT 1'de Tozkoparan İskender yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 5 Haziran 2021 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 5 Haziran 2021 Cumartesi reyting sonuçları…

5 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Gönül Dağı, üçüncülüğü Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 GONUL DAGI TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SAVASCI FOX

5 SURVIVOR TV8

6 KARDESLERIM (OZET) ATV

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SAVASCI (OZET) FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 SAVASCI FOX

6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

10 KARDESLERIM (OZET) ATV