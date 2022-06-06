Reyting sonuçları 5 Haziran 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 5 Haziran 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster, Seversin, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Survivor All Star, İyilik, Hababam Sınıfı gibi yapımlar ekrana geldi. İşte 5 Haziran 2022 Pazar reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

5 Haziran 2022 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Seversin, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de İyilik, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Hababam Sınıfı ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 5 Haziran 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 5 Haziran 2022 Pazar reyting sonuçları...

5 Haziran 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?

5 Haziran 2022 Pazar günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Total ilk 10 program

AB ilk 10 program