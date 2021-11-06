Reyting sonuçları 5 Kasım 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 5 Kasım 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

5 Kasım 2021 Cuma akşamı Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Kırmızı Oda, Aziz, Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Kasım 2021 reyting sonuçları..

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

22 Ekim 2021 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Sana Söz, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Kıbrıs Zafere Doğru, Show TV’de Aziz ve TV8’de Kırmızı Oda yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 5 Kasım 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 5 Kasım 2021 Cuma reyting sonuçları...

5 KASIM 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Kasım 2021 Cuma akşamı yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Aziz yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM