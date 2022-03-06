Reyting sonuçları 5 Mart 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 5 Mart 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

5 Mart 2022 Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Kardeşlerim, Güldür Güldür Show, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi reyting sıralaması…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

5 Mart 2022 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de Yedinci Hayat, Show TV’de Güldür Güldür Show, Fox TV’de Son Nefesime Kadar, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 5 Mart 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 5 Mart 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

5 MART 2022 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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