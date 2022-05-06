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    Reyting sonuçları 5 Mayıs 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam Survivor, Mahkum, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 5 Mayıs 2022 Perşembe reyting sıralaması...
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 08:54
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    Reyting sonuçları 5 Mayıs 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    5 Mayıs 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Belalı Tanık, Star TV’de Yol Arkadaşım 2, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de Survivor All Star yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 5 Mayıs 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 5 Mayıs 2022 Perşembe reyting sonuçları…

    5 Mayıs 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

    5 Mayıs 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 5 Mayıs 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu? #1

    Total ilk 10 program

    AB ilk 10 program


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