Reyting sonuçları 6 Aralık 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 6 Aralık 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

6 Aralık Pazartesi akşamı Kalp Yarası, Üç Kuruş, MasterChef, Alparslan, Yasak Elma gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 6 Aralık Pazartesi reyting sıralaması…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

6 Aralık Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Vizontele, FOX TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 6 Aralık 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 6 Aralık 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

6 ARALIK 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Aralık 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Yasak Elma aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM