Reyting sonuçları 6 Ekim 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 6 Ekim 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

6 Ekim Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, MasterChef Türkiye, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 6 Ekim 2021 reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

6 Ekim 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de Hükümet Kadın 2, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar ve TRT 1'de Dünya Hali, Show TV’de Gladyatör ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 6 Ekim 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 6 Ekim 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Ekim 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Kuruluş Osman özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

6 ESRA EROL’DA ATV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 PARA PIYASALARI ATV

9 HAVA DURUMU ATV

10 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 KANUNSUZ TOPRAKLAR (OZET) FOX

9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV