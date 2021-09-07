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    Reyting sonuçları 6 Eylül 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    6 Eylül 2021 Pazartesi akşamı Kalp Yarası, Seksenler, MasterChef Türkiye, Aşkın Tarifi, Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 6 Eylül Pazartesi reyting birincisi hangi dizi oldu?
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 08:38
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    Reyting sonuçları 6 Eylül 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    6 Eylül Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Aşkın Tarifi, Tv8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Seksenler, Star TV'de Yol Arkadaşım 2 ve FOX TV'de Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 6 Eylül 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 6 Eylül 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

    6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    6 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecek.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    AB İLK 10 PROGRAM

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