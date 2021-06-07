Reyting sonuçları 6 Haziran 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 6 Haziran 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

6 Haziran Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster, Survivor, Teşkilat, ÇGH2, Kefaret gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 6 Haziran Pazar reyting sonuçları…

Dün yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

6 Haziran 2021 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Tv8'de Survivor, Show TV'de Yedi Bela Hüsnü, TRT 1'de Teşkilat, Star TV'de Menajerimi Ara ve FOX TV'de Kefaret yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 6 Haziran 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 6 Haziran 2021 Pazar reyting sonuçları...

6 HAZİRAN 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Haziran 2021 Pazar günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Survivor, üçüncülüğü Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Teşkilat özet, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TEŞKİLAT

2 SURVİVOR

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU

4 KEFARET

5 TEŞKİLAT ÖZETİ

6 YEDİ BELA HÜSNÜ

7 SHOW ANA HABER

8 BÜYÜK KEŞİF FATİH GEMİSİ

9 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 TEŞKİLAT

2 TEŞKİLAT ÖZETİ

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU

4 SURVİVOR

5 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

6 BÜYÜK KEŞİF FATİH GEMİSİ

7 KEFARET

8 SHOW ANA HABER

9 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

10 MENAJERİMİ ARA