Reyting sonuçları 6 Haziran 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 6 Haziran 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Dün akşam Hakim, Yasak Elma, Survivor All Star, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yaşamak Güzel Şey, Anonim gibi yapımlar yayınlandı. İzleyiciler ise hangi yapımın reyting birincisi olduğunu merak ediyor.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

6 Haziran 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Hakim, Kanal D'de Yaşamak Güzel Şey, Star TV'de Anonim, Fox TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Ölümün Kıyısında ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 6 Haziran 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 6 Haziran 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

6 Haziran 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

6 Haziran 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

Total ilk 10 program

AB ilk 10 program