Reyting sonuçları 6 Mart 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 6 Mart 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

6 Mart Pazar akşamı Teşkilat, Yargı, Survivor, Kim Milyoner Olmak İster?, İbo Show gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 6 Mart 2022 Pazar reyting sonuçları…

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

6 Mart 2022 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Yargı, Star TV'de İbo Show, Fox TV'de Mahkum, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Hababam Sınıfı Uyanıyor ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 6 Mart 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 6 Mart 2022 Pazar reyting sonuçları...

6 MART 2022 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Mart 2022 Pazar günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.