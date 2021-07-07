Reyting sonuçları 6 Temmuz 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 6 Temmuz 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

6 Temmuz 2021 Salı akşamı Maraşlı, Ada Masalı, Baht Oyunu, Masterchef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 6 Temmuz Salı reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

6 Temmuz 2021 akşamı ATV'de Maraşlı, Kanal D'de Baht Oyunu, Tv8'de Masterchef Türkiye, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş "İtalya-İspanya", Star TV'de Ada Masalı ve FOX TV'de Aşk Oluversin Gari yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 6 Temmuz 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 6 Temmuz 2021 Salı reyting sonuçları...

6 TEMMUZ 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

6 Temmuz 2021 Salı günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama açıklandığında hbaerimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM