Reyting sonuçları 7 Ağustos 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 7 Ağustos 2021 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

7 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı Kim Milyoner Olmak İster, Star Market, Yüz Numaralı Adam, Christopher Robin gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 7 Ağustos 2021 Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

7 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Star TV’de Star Market, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Christopher Robin, FOX TV’de Yüz Numaralı Adam, Tv8'de Masterchef Türkiye (kolaj) ve TRT 1'de Görevimiz Tehlike 3 yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 7 Ağustos 2021 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 7 Ağustos 2021 Cumartesi reyting sonuçları…

7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM