Reyting sonuçları 7 Eylül 2021 Salı: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 7 Eylül 2021 Salı: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

7 Eylül 2021 Salı akşamı Baht Oyunu, MasterChef Türkiye, Ada Masalı, Güldür Güldür Show gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 7 Eylül Salı reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

7 Eylül Salı akşamı Kanal D'de Baht Oyunu, TV8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Ada Masalı ve FOX TV'de Aşk Mantık İntikam yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 7 Eylül 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 7 Eylül 2021 Salı reyting sonuçları...

7 EYLÜL 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.