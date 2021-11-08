Reyting sonuçları 7 Kasım 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 7 Kasım 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

7 Kasım Pazar günü Kim Milyoner Olmak İster?, Teşkilat, Benim Hayatım, Yargı, Elbet Bir Gün gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 7 Kasım Pazar reyting sonuçları…

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

7 Kasım 2021 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Yargı, Star TV'de Benim Hayatım, FOX TV'de Elbet Bir Gün, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Aziz ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 7 Kasım 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 7 Kasım 2021 Pazar reyting sonuçları...

7 KASIM 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Kasım 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Yargı (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Yargı (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM