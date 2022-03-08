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    Reyting sonuçları 7 Mart 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    7 Mart Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Alparslan, Yasak Elma, Survivor All Star gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 7 Mart 2022 Pazartesi reyting sıralaması…
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 08:48
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    Reyting sonuçları 7 Mart 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    7 Mart 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Cinayet Süsü, Kanal D'de Mandıra Filozofu İstanbul, Star TV'de Evim Sensin, Fox TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 7 Mart 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 7 Mart 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    7 MART 2022 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    7 Mart 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    AB İLK 10 PROGRAM


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