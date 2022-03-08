- Haberler
- Medya Haberleri
- Reyting sonuçları 7 Mart 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?
Reyting sonuçları 7 Mart 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?
- Haber Merkezi
- 08.03.2022 - 08:48
Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.
7 Mart 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Cinayet Süsü, Kanal D'de Mandıra Filozofu İstanbul, Star TV'de Evim Sensin, Fox TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.
Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.
Peki 7 Mart 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 7 Mart 2022 Pazartesi reyting sonuçları...
7 MART 2022 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
7 Mart 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.