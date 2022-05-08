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    • Reyting sonuçları 7 Mayıs 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu? Gönül Dağı, Kardeşlerim...

    Reyting sonuçları 7 Mayıs 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu? Gönül Dağı, Kardeşlerim...

    Dün akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Gülümse Kaderine, Survivor gibi yapımlar yayınlandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 7 Mayıs 2022 Cumartesi reyting sonuçları…
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 08:53
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    Reyting sonuçları 7 Mayıs 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu? Gönül Dağı, Kardeşlerim...

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    7 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de Ali Baba ve 7 Cüceler, Show TV’de Güldür Güldür Show, Fox TV’de Gülümse Kaderine, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 30 Nisan 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 7 Mayıs 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

    7 Mayıs 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

    7 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 7 Mayıs 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu? Gönül Dağı, Kardeşlerim... #1

    Total ilk 10 program

    AB ilk 10 program


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