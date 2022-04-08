Reyting sonuçları 7 Nisan 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 7 Nisan 2022 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

7 Nisan Perşembe akşamı Survivor All Star, Camdaki Kız, Mahkum, Barbaroslar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 7 Nisan 2022 Perşembe reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

7 Nisn 2022 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, Star TV’de Her Şey Aşktan, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Show TV’de Güldür Güldür Show, Tv8'de Survivor All Star yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 7 Nisan 2022 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 7 Nisan Perşembe reytingler...

7 Nisan Perşembe reyting sonuçları

7 Nisan 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Camdaki Kız aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Mahkum, üçüncü sırada Survivor All Star Anlat Bakalım yer aldı. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Survivor All Star Anlat Bakalım, üçüncü sırada Mahkum yer aldı.