Reyting sonuçları 7 Ocak 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 7 Ocak 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

7 Ocak Cuma akşamı ohn Carte: İki Dünya Arasında, Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 7 Ocak Cuma 2022 reyting sonuçları.

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

7 Ocak 2022 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Yabancı Sinema John Carte: İki Dünya Arasında, Star TV’de Kaderimin Oyunu Özel Bölüm, Fox TV’de Yerli Sinema Recep İvedik 4, TRT 1’de Mahrem, Show TV’de Yabancı Sinema Mekanik 2: Suikast, ve TV8’de MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 7 Ocak 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 7 Ocak 2022 Cuma reyting sonuçları...

7 OCAK 2022 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Ocak 2022 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Esra Erol'da, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Recep İvedik 4 (T.S) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM