Reyting sonuçları 7 Temmuz 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 7 Temmuz 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

7 Temmuz Çarşamba akşamı Masterchef Türkiye, Cam Tavanlar, Sen Çal Kapımı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 7 Temmuz 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

7 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Şans Kapıyı Çalınca, Star TV’de Görevimiz Tehlike: Yansımalar, Show TV’de Cam Tavanlar, Kanal D'de Transformers, FOX TV’de Sen Çal Kapımı, Tv8'de Masterchef Türkiye ve TRT 1'de UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş. "İngiltere-Danimarka" yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 7 Temmuz 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 7 Temmuz 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimize ekleyeceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM