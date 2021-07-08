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    Reyting sonuçları 7 Temmuz 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    7 Temmuz Çarşamba akşamı Masterchef Türkiye, Cam Tavanlar, Sen Çal Kapımı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 7 Temmuz 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 09:00
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    Reyting sonuçları 7 Temmuz 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    7 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Şans Kapıyı Çalınca, Star TV’de Görevimiz Tehlike: Yansımalar, Show TV’de Cam Tavanlar, Kanal D'de Transformers, FOX TV’de Sen Çal Kapımı, Tv8'de Masterchef Türkiye ve TRT 1'de UEFA EURO 2020 Yarı Final Futbol Karş. "İngiltere-Danimarka" yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki, 7 Temmuz 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 7 Temmuz 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

    7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimize ekleyeceğiz.

    Reyting sonuçları 7 Temmuz 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu? #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    AB İLK 10 PROGRAM

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