Reyting sonuçları 8 Ekim 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 8 Ekim 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

8 Ekim 2021 Cuma akşamı Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Kırmızı Oda, Yalancı, Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 8 Ekim 2021 reyting sonuçları.

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

8 Ekim 2021 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Niyazi Gül Dörtnala, Fox TV'de Aşk Mantık İntikam, TRT 1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Show TV'de Yalancı ve TV8'de Kırmızı Oda yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 8 Ekim 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 8 Ekim 2021 Cuma reyting sonuçları...

8 EKİM 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Ekim 2021 Cuma akşamı yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Türkiye-Norveç 2021 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Aşk Mantık İntikam, üçüncülüğü Arka Sokaklar aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Türkiye-Norveç 2021 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Kırmızı Oda yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-NORVEC 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

2 ASK MANTIK INTIKAM FOX

3 ARKA SOKAKLAR KANAL D

4 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 KIRMIZI ODA TV8

10 ASK MANTIK INTIKAM (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-NORVEC 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 KIRMIZI ODA TV8

4 HAVA DURUMU KANAL D

5 ASK MANTIK INTIKAM FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ASK MANTIK INTIKAM (OZET) FOX

8 ESRA EROL'DA ATV

9 YALANCI SHOW TV

10 KIRMIZI ODA (OZET) TV8