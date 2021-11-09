Reyting sonuçları 8 Kasım 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 8 Kasım 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

8 Kasım 2021 Pazartesi akşamı Kalp Yarası, Üç Kuruş, MasterChef, Alparslan, Yasak Elma gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 8 Kasım Pazartesi reyting sıralaması…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

8 Kasım Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Black Panther, FOX TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 8 Kasım 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 8 Kasım 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

8 KASIM 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Kasım 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM