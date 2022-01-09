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    Reyting sonuçları 8 Ocak 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    8 Ocak 2022 Cumartesi akşamı Gönül Dağı, O Ses Türkiye, Maske Kimsin Sen? gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 8 Ocak 2022 Cumartesi reyting sıralaması...
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2022 - 08:44
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    Reyting sonuçları 8 Ocak 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    8 Ocak 2022 Cumartesi akşamı ATV'de Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de Yukarıdaki Tehlike, Show TV’de Güldür Güldür Show, FOX TV’de Maske Kimsin Sen?, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de O Ses Türkiye yapımları yayınlandı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 8 Ocak 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 8 Ocak 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

    8 OCAK 2022 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    8 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    AB İLK 10 PROGRAM


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