Reyting sonuçları 8 Şubat Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 8 Şubat Salı 2022: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

8 Şubat 2022 Salı akşamı Destan, Masumlar Apartmanı, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 8 Şubat 2022 Salı reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

9 Şubat 2022 Salı akşamı ATV'de Destan, FOX TV'de Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1'de Masumlar Apartmanı ve TV8’de Survivor yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 8 Şubat 2022 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 8 Şubat 2022 Salı reyting karnesi...

8 ŞUBAT 2022 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Şubat 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Destan, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Masumlar Apartmanı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM