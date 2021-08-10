Reyting sonuçları 9 Ağustos 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 9 Ağustos 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

9 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı Kalp Yarası, Mahrem, MasterChef Türkiye, Aşkın Tarifi, Bayi Toplantısı gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 9 Ağustos Pazartesi reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

9 Ağustos Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Aşkın Tarifi, Tv8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Mahrem, Star TV'de Bayi Toplantısı ve FOX TV'de Hayır Oluversin Gari yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 9 Ağustos 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecek.

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