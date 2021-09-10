Reyting sonuçları 9 Eylül 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 9 Eylül 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

9 Eylül Perşembe akşamı MasterChef Türkiye, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 9 Eylül 2021 Perşembe reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..

reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

9 Eylül 2021 Perşembe akşamı ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Star TV’de Kazara Aşk, Show TV’de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kanal D'de Camdaki Kız, FOX TV’de Kiracı, Tv8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 9 Eylül 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 9Eylül 2021 Perşembe reyting sonuçları…

9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncülüğü ise Bir Zamanlar Çukurova (Özet) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinciliği Camdaki Kız (Özet), üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 ESRA EROL’DA ATV

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 HAVA DURUMU ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 CEP HERKULU NAIM SULEYMANOGLU (T.S) TRT 1

8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 ESRA EROL’DA ATV