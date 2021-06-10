Reyting sonuçları 9 Haziran 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 9 Haziran 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

9 Haziran Çarşamba günü Kuruluş Osman, Cam Tavanlar, Sen Çal Kapımı, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 9 Haziran 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

9 Haziran 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Star TV’de Canavar Kamyonlar, Show TV’de Cam Tavanlar ilk bölümüyle, Kanal D'de Sadakatsiz tekrar bölümüyle, FOX TV’de Sen Çal Kapımı, Tv8'de Survivor ve TRT 1'de Kral Arthur Kılıç Efsanesi yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 9 Haziran 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 9 Haziran 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Oman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Survivor 2021 yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SURVIVOR TV8

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SEN CAL KAPIMI FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D

10 CAM TAVANLAR SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 SURVIVOR TV8

4 SEN CAL KAPIMI FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 CAM TAVANLAR SHOW TV

9 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV