Reyting sonuçları 9 Mayıs 2021 Pazar: Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

Reyting sonuçları 9 Mayıs 2021 Pazar: Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

9 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı Teşkilat, Kefaret, Menajerimi Ara dizileri ekrana geldi. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? 9 Mayıs 2021 Pazar reyting sonuçları

9 Mayıs 2021 Pazar günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

9 Mayıs 2021 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Tv8'de Survivor, TRT 1'de Teşkilat, Star TV'de Menajerimi Ara ve FOX TV'de Kefaret dizisi yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 9 Mayıs 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapışt? İşte 9 Mayıs 2021 Pazar reyting sonuçları...

9 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Mayıs 2021 Pazar günü yayımlanan yapımların reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam en çok izlenen yapım TRT 1'de yayımlanan Teşkilat dizisi oldu.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 SURVIVOR TV8

3 TESKILAT (OZET) TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KEFARET FOX

6 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

9 CICI BABAM (T.S) SHOW TV

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

6 KEFARET FOX

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI IFTAR OZEL HAFTA FINALI TRT 1

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 KANAL D ANA HABER KANAL D