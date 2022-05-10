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    Reyting sonuçları 9 Mayıs 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    9 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı Hakim, Yasak Elma, Survivor All Star, Alparslan: Büyük Selçuklu, Üç Kuruş gibi yapımlar yayınlandı. İzleyiciler ise hangi yapımın reyting birincisi olduğunu merak ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 08:47
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    Reyting sonuçları 9 Mayıs 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    9 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Hakim, Kanal D'de Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar, Star TV'de Kung Fu Yoga, Fox TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş  ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

    Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

    Peki 9 Mayıs 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 9 Mayıs 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    9 Mayıs 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

    9 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

    Reyting sonuçları 9 Mayıs 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu? #1

    Total ilk 10 program

    AB ilk 10 program


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