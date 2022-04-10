Reyting sonuçları 9 Nisan 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu? Kardeşlerim, Gönül Dağı...

Reyting sonuçları 9 Nisan 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu? Kardeşlerim, Gönül Dağı...

Cumartesi akşamı Gönül Dağı, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi reyting sıralaması

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

9 Nisan Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star TV’de Kurye, Show TV’de Güldür Güldür Show, Fox TV’de Mahkum, TRT 1'de Gönül Dağı ve Tv8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 9 Nisan 2022 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

Dünün reytingleri

9 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Gönül Dağı” 2. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Kardeşlerim” yer aldı. AB'de ise 1.sırada “Gönül Dağı”, 2.sırada “Survivor All Star” 3.sırada “Gönül Dağı” dizisinin özeti yer aldı.