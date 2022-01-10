Reyting sonuçları 9 Ocak 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 9 Ocak 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

9 Ocak Pazar akşamı MasterChef Türkiye, Teşkilat, Maske Kimsin Sen?, Yargı, İbo Show gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 9 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları…

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

9 Ocak 2022 Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Yargı, Star TV'de İbo Show, FOX TV'de Maske Kimsin Sen?, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de En Büyük Şaban ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 9 Ocak 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 9 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları...

9 OCAK 2022 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.