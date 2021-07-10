Reyting sonuçları 9 Temmuz 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 9 Temmuz 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

9 Temmuz 2021 Cuma akşamı Aşk Mantık İntikam, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Masterchef Türkiye, Dumbo, Hıçkırık gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte dünün reyting sonuçları..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

9 Temmuz 2021 Cuma akşamı ATV'de Dumbo, Kanal D’de Recep İvedik 3, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TV8’de Masterchef Türkiye, TRT 1’de Hıçkırık, Star TV’de Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ve Show TV’de Güldür Güldür Show yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 9 Temmuz 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 9 Temmuz 2021 Cuma reyting sonuçları...

9 TEMMUZ 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Temmuz 2021 Cuma akşamı yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM