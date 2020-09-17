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    • Reyting sonuçları belli oldu! 16 Eylül reyting sonuçlarında birinci açıklandı! İşte 16 Eylül reyting sonuçları

    Reyting sonuçları belli oldu! 16 Eylül reyting sonuçlarında birinci açıklandı! İşte 16 Eylül reyting sonuçları

    16 Eylül reyting sonuçları açıklandı... Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 16 Eylül akşamı yarışında reyting birincisi kim? İşte cevabı...
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 11:44
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    Reyting sonuçları belli oldu! 16 Eylül reyting sonuçlarında birinci açıklandı! İşte 16 Eylül reyting sonuçları

    Reyting sonuçları 16 Eylül 2020 Çarşamba... Dünün reyting sonuçları! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?

    16 Eylül reyting sonuçları açıklanıyor... Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 16 Eylül akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Benim Adım Melek ve Sen Çal Kapımı kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte, 16 Eylül 2020 Çarşamba reyting sonuçları...

    16 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

    16 Eylül tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...

    Reyting sonuçları belli oldu! 16 Eylül reyting sonuçlarında birinci açıklandı! İşte 16 Eylül reyting sonuçları #1

    16 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    16 Eylül reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Sen Çal Kapımı, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB Grubunda Masterchef Türkiye ikinci oldu.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    SEN ÇAL KAPIMI

    MASTERCHEF TÜRKİYE

    MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    SEN ÇAL KAPIMI ÖZET

    SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    TÜRKLER GELİYOR

    BENİM ADIM MELEK

    ESRA EROL'DA

    ATV ANA HABER

    SHOW ANA HABER

    Reyting sonuçları belli oldu! 16 Eylül reyting sonuçlarında birinci açıklandı! İşte 16 Eylül reyting sonuçları #2

    GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

    9 Eylül 2020 Çarşamba günü ekranlara gelen programların reyting sonuçları açıklandı.

    Total'de birinci sırada Sen Çal Kapımı, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

    AB Grubunda Masterchef Türkiye birinci olurken, Sen Çal Kapımı ikinciliği üstlendi.

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