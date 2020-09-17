Reyting sonuçları belli oldu! 16 Eylül reyting sonuçlarında birinci açıklandı! İşte 16 Eylül reyting sonuçları

16 Eylül reyting sonuçları açıklandı... Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 16 Eylül akşamı yarışında reyting birincisi kim? İşte cevabı...

Reyting sonuçları 16 Eylül 2020 Çarşamba... Dünün reyting sonuçları! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?

16 Eylül reyting sonuçları açıklanıyor... Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? 16 Eylül akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Benim Adım Melek ve Sen Çal Kapımı kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. İşte, 16 Eylül 2020 Çarşamba reyting sonuçları...

16 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

16 Eylül tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...

16 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Eylül reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Sen Çal Kapımı, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. AB Grubunda Masterchef Türkiye ikinci oldu.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

SEN ÇAL KAPIMI

MASTERCHEF TÜRKİYE

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

SEN ÇAL KAPIMI ÖZET

SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

TÜRKLER GELİYOR

BENİM ADIM MELEK

ESRA EROL'DA

ATV ANA HABER

SHOW ANA HABER

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

9 Eylül 2020 Çarşamba günü ekranlara gelen programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Sen Çal Kapımı, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB Grubunda Masterchef Türkiye birinci olurken, Sen Çal Kapımı ikinciliği üstlendi.