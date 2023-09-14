Reyting yarışında bugün: 14 Eylül 2023 Perşembe TV'de neler var? TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8... Televizyon ekranlarında bugünkü yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, TV'de neler var? İşte 14 Eylül 2023 Perşembe TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8 yayın akışları...

ensonhaber.com Televizyon izleyicileri, takip ettikleri yapımları kaçırmamak adına günlük akışa göz atıyor. 14 Eylül Perşembe akşamı da birçok dizi, film, yarışma ekranda olacak. Perşembe akşamı Kızılcık Şerbeti, Dilek Taşı, Aldatmak, IP Man 4: Final, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef Türkiye All Star, Yabani programları ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Aldatmak Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk-ı Memnu 18:20 Kanal D Ana Haber 20:00 Dilek Taşı Star TV yayın akışı 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:30 Yüksek Sosyete 16:00 Yerli Dizi Tekrar 18:15 Star Haber 20:00 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema) Fox TV yayın akışı 08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:00 Bambaşka Biri 13:30 En Hamarat Benim 16:15 Bu Tabak Kimin? 19:00 Fox Ana Haber 20:00 Yabani TRT 1 yayın akışı 07:10 Kalk Gidelim 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:10 Seksenler 16:00 Diriliş Ertuğrul 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kızılcık Şerbeti 23:15 Dinozor Avı (Yabancı Sinema) TV8 yayın akışı 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir 11:15 MasterChef Türkiye All Star 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 MasterChef Türkiye All Star 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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