Reyting yarışında bugün: 14 Eylül 2023 Perşembe TV'de neler var? TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, TV8...
ensonhaber.com

Televizyon izleyicileri, takip ettikleri yapımları kaçırmamak adına günlük akışa göz atıyor.

14 Eylül Perşembe akşamı da birçok dizi, film, yarışma ekranda olacak.

Perşembe akşamı Kızılcık Şerbeti, Dilek Taşı, Aldatmak, IP Man 4: Final, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef Türkiye All Star, Yabani programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

20:00 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Bambaşka Biri

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Bu Tabak Kimin?

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yabani

TRT 1 yayın akışı

07:10 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Dinozor Avı (Yabancı Sinema)

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz