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    Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu! İşte 27 Aralık 2022 Salı günü reyting sonuçları

    27 Aralık 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 28.12.2022 - 11:06
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    Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu! İşte 27 Aralık 2022 Salı günü reyting sonuçları

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 27 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları...

    27 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, Üç Kız kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

    20+ABC1 seyirci grubunda ise Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

    Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu! İşte 27 Aralık 2022 Salı günü reyting sonuçları #1

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1- ESRA EROL'DA             ATV

    2- BEN BU CIHANA SIGMAZAM   ATV

    3- UC KIZ KARDES            KANAL D

    4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    5- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    6- BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET)     ATV

    7- ATV ANA HABER          ATV

    8- UC KIZ KARDES (OZET)              KANAL D

    9- SHOW ANA HABER     SHOW TV

    10- MASTERCHEF TURKIYE           TV8

    AB İLK 10 PROGRAM

    1- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    2- UC KIZ KARDES            KANAL D

    3- BEN BU CIHANA SIGMAZAM   ATV

    4- ESRA EROL'DA             ATV

    5- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    6- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    7- ATV ANA HABER          ATV

    8- YUREK CIKMAZI           TRT 1

    9- UC KIZ KARDES (OZET)              KANAL D

    10- KANAL D ANA HABER              KANAL D

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1- BEN BU CIHANA SIGMAZAM   ATV

    2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER     FOX

    3- ESRA EROL'DA             ATV

    4- UC KIZ KARDES            KANAL D

    5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT     ATV

    6- MASTERCHEF TURKIYE             TV8

    7- YUREK CIKMAZI           TRT 1

    8- UC KIZ KARDES (OZET)              KANAL D

    9- ATV ANA HABER          ATV

    10- BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET)   ATV

    Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu! İşte 27 Aralık 2022 Salı günü reyting sonuçları #2


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