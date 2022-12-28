Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu! İşte 27 Aralık 2022 Salı günü reyting sonuçları

27 Aralık 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam, Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 27 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları...

27 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, Üç Kız kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda ise Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- ESRA EROL'DA ATV

2- BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

3- UC KIZ KARDES KANAL D

4- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6- BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV

7- ATV ANA HABER ATV

8- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

9- SHOW ANA HABER SHOW TV

10- MASTERCHEF TURKIYE TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

2- UC KIZ KARDES KANAL D

3- BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

4- ESRA EROL'DA ATV

5- MASTERCHEF TURKIYE TV8

6- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7- ATV ANA HABER ATV

8- YUREK CIKMAZI TRT 1

9- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

10- KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1- BEN BU CIHANA SIGMAZAM ATV

2- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3- ESRA EROL'DA ATV

4- UC KIZ KARDES KANAL D

5- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6- MASTERCHEF TURKIYE TV8

7- YUREK CIKMAZI TRT 1

8- UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

9- ATV ANA HABER ATV

10- BEN BU CIHANA SIGMAZAM (OZET) ATV