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    Reytinglere kurban gitti... Bir dizi daha finali gördü!

    Konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede iyi bir çıkış yakalayan Bir Peri Masalı, 13. bölümüyle ekranlara veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 09:21
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    Reytinglere kurban gitti... Bir dizi daha finali gördü!

    Reytingler, dizilerin akıbetini belirlemeye devam ediyor. İstenilen rakamlara ulaşmayan reytingler, dizilerin fişini çekiyor.

    Son kurban ise sevilen bir dizi oldu.

    Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse, Nazan Kesal ve Mustafa Mert Koç'un başrolünü paylaştığı FOX'ta ekrana gelen Bir Peri Masalı dizisi, ekranlara veda etti.

    İzleyiciler, Bir Peri Masalı neden final yaptı? Bir Peri Masalı neden bitti, sona erdi? Bir Peri Masalı bitti mi, final mi yaptı? sorularını gündeme taşıdı.

    Reytinglere kurban gitti... Bir dizi daha finali gördü! #1

    Tutunamadı

    Medyapım imzalı dizinin dün ekrana gelen final sahnesinde Zeynep (Alina Boz) karakterinin hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

    Kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşan dizi final kararı aldı. Sevilen dizi 13'üncü bölümüyle sona erdi.


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