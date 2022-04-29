Reyyan'ın en yakın arkadaşıydı! Hercai'nin Melike'si 100 kilo birden verdi, değişimi mankenlere taş çıkarttı..

Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren Aslı Samat, 100 kilo birden verdi. Gülümse Kaderine dizisi ile ekranlara geri dönen Samat, son haliyle mankenlere taş çıkarttı.

Mia Yapım imzalı, 15 Mart 2019 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başlayan, yönetmen koltuğuna Ali İlhan'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol'un kaleme aldığı Hercai'nin çekimleri Mardin'de gerçekleştirildi.

25 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan 69. bölümü ile final yapan dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin paylaştı.

Güzel ama hüzünlü bir aşk hikayesini anlatan dizide yer alan Aslı Samat ise Reyyan karakterinin en yakın arkadaşı Melike'ye hayat verdi.

25 Nisan 1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Samat,İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde eğitim aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı ‘Uzaklarda Arama’ sinema filmi ile gerçekleştiren Samat, Hercai'de ününü artırdı.

Dizideki Melike karakteri sayesinde sevilen Aslı Samat, ekranlardan uzak kaldığı dönemde kendisiyle ilgilendi.

Değişimin böylesi!

Tüp mide ameliyatı olan ve 100 kilo veren Aslı Samat, kendisine bir hayli iyi baktı.

Yenilenen ve bambaşka bir görünüme kavuşan Samat, herkesin aklını başından aldı.

"Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum" açıklamasıyla bir dönem gündem olan Aslı Samat sözlerine şöyle devam etmişti:

"Psikologla konuşurken fark ettik; erkeklerden korunmak için bir noktadan sonra kilo almışım. Bir şey yaşadığım için değil ama duyduklarımdan dolayı erkeklere güvenmiyordum. Erkeklerle daha yeni yeni konuşuyorum."