Reza Zarrab'a Dilan Polat soruldu, yanıtı dikkat çekti! "Bir göz attım..." Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Reza Zarrab'a Dilan Polat ve ailesi hakkındaki iddialar soruldu. Zarrab'ın yanıtı dikkatleri çekti.

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Kara para aklama, vergi kaçırma ve tetikçi tutma gibi suçlara karıştığı iddia edilen Dilan Polat ve Engin Polat'a dair gelişmeler sürüyor.

Hakkında birçok iddia ortaya atılan ve MASAK'ın inceleme başlattığı Polat ailesi Reza Zarrab'a soruldu.

Ebru Gündeş'in eski eşi, kızının babası Reza Zarrab, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Zarrab, ABD'nin İran'a uyguladığı ambargonun delinmesine aracı olduğu gerekçesiyle ABD'de tutuklu olarak yargılanmış ve yaptığı anlaşmalar sonrasında da cezaevinden çıkmayı başarmıştı.

Adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren Reza Zarrab, ABD’de yaşamına devam ediyor.

Polatlara "geçmiş olsun"

Sosyal medya kullanıcılarının, kendisine Polat ailesini sorduğunu belirten Reza Zarrab'ın konuyla ilgili açıklaması dikkat çekti.

Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Reza Zarrab, "Dünkü çocuksunuz. Piyasaya bir anda çıkıp kocan para saçarsa, saçına o kadar dolar takıp ortada gezersen MASAK da takip eder İnterpol de! Bir kere adınız çıktıysa geçmiş olsun." dedi.