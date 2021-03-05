Rıdvan Dilmen kimdir? Rıdvan dilmen kaç yaşında, nereli? Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı mı?

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen resmi sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Açıklamanın ardından Rıdvan Dilmen'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Rıdvan Dilmen kimdir?

Türk futbolunun en tanınan isimlerinden olan Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Uzun yıllardır Süper Lig maçlarını yorumlayan Rıdvan Dilmen NTV'den ayrıldığını ve yorumculuğu bıraktığını açıkladı.

Dilmen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada NTV ailesine teşekkür ederek, "43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine onurumla, şerefimle namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu, teknik direktör futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibarıyla sonlandırıyorum." ifadelerine yer verdi.

Peki, Rıdvan Dilmen kimdir? Rıdvan dilmen kaç yaşında, nereli? İşte Rıdvan Dilmen hakkında merak edilenler..

RIDVAN DİLMEN KİMDİR?

15 Ağustos 1962 tarihinde Aydın'da doğan Rıdvan Dilmen, Türk Milli eski Futbolcu, Teknik Direktör ve futbol yorumcusudur.

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Rıdvan Dilmen 2 evlilik yapmıştır. İlk evliliğini Sarıyer'de futbol oynarken yapan Rıdvan Dilmen'in ilk eşinden Erdi adında bir oğlu vardır.

Teknik direktörlük yaptığı dönemde ilk eşinden boşanan Rıdvan Dilmen, 19 Mayıs 1999 yılında ikinci eşi Ayşenur Dilmen ile evlenmiştir. Bu evlilikten Eda Dilmen adında bir kızı vardır. Rıdvan Dilmen ile eşi Ayşenur Dilmen, 16 yıl süren evliliklerini 2015 yılında bitirme kararı almışlardır.

RIDVAN DİLMEN'İN SPOR HAYATI

Spor hayatına atletizmle başlayan Rıdvan Dilmen daha sonra futbola yönelmiştir. Küçük yaşına rağmen, mahalle takımlarının aranan ismi olan Dilmen, Fenerbahçe’nin maçlarını izleyebilmek için, İzmir’e otostop yapmıştır.

12 yaşındayken babası Mehmet Lütfü Bey’i kaybeden Rıdvan’ın ağabeyi Ercüment, ailenin geçimine katkıda bulunmak için Denizlispor’da bir süre futbol oynamıştır.

13-14 yaşlarında, mahalle arasında futbol oynarken keşfedilen Rıdvan Dilmen, Nazilli Sümerspor’da oynamaya başlamış ve o sezon takımı yenilgisiz şampiyon olmuştur.

Daha sonra Muğlaspor, Rıdvan’ı transfer etmek istemiş ancak kulübü kabul etmemiştir. Sonunda, 25 futbol topuna, Muğlaspor antrenörü Kemal Dirikan tarafından transferi gerçekleşmiştir.

''ŞEYTAN'' LAKABI NASIL KONULDU?

Dilmen'in oynadığı sezon, Muğlaspor amatör ligden ikinci lige çıkmıştır. Antrenörü Kemal Dirikan’ın "Şeytan gibi bir zekan var" sözü, Rıdvan’ın “şeytan” lakabının temeli olmuştur.

Muğlaspor’da oynadığı futbolla büyük takımların dikkatini çekmeyi başaran 19 yaşındaki Dilmen, sezon sonunda birinci lig takımı Boluspor’a transfer olmuştur. Takım ilk maçını, Ali Sami Yen Stadı’nda Fenerbahçe’yle, ikinci maçını da Galatasaray’la oynamış ve böylelikle Dilmen, rüyalarını süsleyen Fenerbahçe Takımı’yla ilk kez karşılaşmıştır.

MİLLİ TAKIMA GİRDİ

1-1 biten maçın ertesi günü, Rıdvan Dilmen’in adı, Ziya Şengül, İslam Çupi gibi önemli yazarların köşelerinde geçmiştir:

"Türkiye’de bir yıldız doğuyor. Gelecek hafta Boluspor - Galatasaray maçında Rıdvan’ı mutlaka izleyin!"

Boluspor’un 2-1 kaybettiği maçta, takımının tek golünü kaydeden Rıdvan, aynı akşam açıklanan milli takım kadrosunda yerini almıştır.

FENERBAHÇE HAYALİ GERÇEK OLDU

İki yıl Boluspor’da oynayan ve sonra Sarıyer’e transfer olan Rıdvan Dilmen, dört yıl da Sarıyer forması giymiiştir. 1987-1988 sezonu, Rıdvan’ın hayalleri gerçek olmuştur.

Fenerbahçe’ye sansasyonlu bir şekilde transfer olan futbolcu, önce Galatasaray yöneticisi Ergun Gürsoy’a söz vermesine rağmen Fenerbahçe’de oynamaya başlamıştır.

1988-1989 sezonunda, kariyerinin zirvesine çıkan Rıdvan Dilmen’in takımı Fenerbahçe, 103 gol atarak şampiyon olmuş ve Aykut, Oğuz, Hakan, Schumacher gibi oyuncuların bulunduğu takımda, Rıdvan Dilmen 19 gol atıp 41 gol attırarak şampiyonluktaki en büyük rolü oynamıştır.

RIDVAN DİLMEN'İ BİTİREN SAKATLIKLAR

1989-1990 yılları arasında şanssız bir sezon geçiren Dilmen'in, Trabzonspor’un Yugoslav oyuncusu Yesiç’in tekmesiyle sağ ayağı sakatlanmış ve futbol hayatı dalgalanmaya başlamıştır.

Dört kez dizinden ameliyat olan Dilmen’e doktorlar, "Altı ay oynama" demelerine rağmen biraz kendi aceleciliğinden biraz da etraftakilerin baskısıyla üç ay sonra sahalara dönmüştür.

1991’de, Galatasaray maçında sol omzu kırılan Rıdvan’ın yine altı ay sahalardan uzak durması gerekirken uyarılara kulak asmamış ve İzlanda - Türkiye milli maçına çıkmıştır. 90. dakikada omzu aynı yerden bir kez daha kırılan Rıdvan’ın, bir başka maçta da ayak bileği kırılmıştır. Eskiye dönmek için çaba harcayan Rıdvan’ın şevki, tekrarlayan sakatlıklar ve nükseden ağrılar yüzünden kırılmıştır.

Taktik zekası ve oyun kabiliyetiyle göz dolduran Rıdvan, yılda 7-8 maça çıkabilen istikrarsız bir sporcuya dönüşmüştür.

DONDURUCU SOĞUKTA JÜBİLE

1994’te, Ali Şen’in başkanlık yaptığı Fenerbahçe’yle, Rıdvan karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Maç takviminin uyuşmaması yüzünden jübilesi üç kez ertelenen Rıdvan, 31 Ocak 1996’da -7 derecelik dondurucu bir soğukta jübilesini yapmıştır.

Soğuk yüzünden sadece 1982 seyircinin bulunduğu maçta Şeytan, sevenlerini golsüz bırakmabmıştır. Jübilesinde gol atan ender futbolculardan biri olarak sahadan ayrılan Rıdvan Dilmen, futbol kariyerini 32’si Fenerbahçe’de olmak üzere toplam 62 golle tamamlamıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbol hayatına teknik direktörlükle yeni bir sayfa açan Rıdvan; Vanspor, Konya, Altay, Karşıyaka, Adana ve Fenerbahçe’de teknik direktörlük yapmış ve 1996-97 futbol sezonunda Ali Şen'in isteğiyle Fenerbahçe'de menajerliğe geçmiştir.

Sezon sonunda görevine son verilen Dilmen, daha sonra TV programlarına yorumcu olarak katılmıştır.

Rıdvan Dilmen 1998-99 sezonunda 2. ligde 0 puanla son sırada bulunan Vanspor'un başına geçmiş ve Vanspor'u şampiyon yapıp 1.lige taşımıştır.

1999-2000 sezonunda Fenerbahçe'nin başına getirilmiş fakat ardarda alınan kötü sonuçlar ve Fenerbahçe’nin UEFA kupasından elenmesi sonucunda görevini bırakmıştır.

Daha sonra Altay ile anlaşan Dilmen, burada da Yükselme maçlarında Altay’ın başarılı olamaması sonucunda görevinden ayrılmıştır.

2001-2002 sezonunda anlaştığı Adanaspor’dan da ayrılmak zorunda kalan Rıdvan Dilmen, 2003 yılında 2.Lig A klasmanında yer alan Karşıyaka da teknik direktör olarak görev almıştır.

YORUMCULUK KARİYERİ

Türkiye'nin spor camiasındaki en etkin isimlerinden biri olan Rıdvan Dilmen, Ntv ve Ntvspor'daki yorumculuğu 5 Mart 2021 tarihinde bıraktığını açıklamıştır.