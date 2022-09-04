Rıdvan Dilmen reytinglerde istenileni veremiyor

Büyük umutlarla TV8,5'a transfer olan Rıdvan Dilmen, programa başladığı ilk günden bu yana sıralamalarda ilk 100'e giremedi.

Türkiye'de en çok takip edilen sporlardan biri futbol.

Özellikle 4 büyüklerin karşılaşmalarının öncesinde ve sonrasında televizyonlarda özel tartışma programları izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Genel olarak eski futbolcuların ve eski hakemlerin spor yorumculuğu yaptığı programların sayısı da oldukça fazla.

TRT Spor, A Spor, Beyaz TV ve TV8,5 bu kanallardan sadece bazıları.

TV8,5 bu kategoriye Rıdvan Dilmen'in transferiyle iddialı bir şekilde girdi.

Daha önce NTV'de spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen daha sonra TRT Spor ekranlarında izleyicilerin karşısına çıktı.

İstenileni tam olarak veremeyen Rıdvan Dilmen, son olarak büyük umutlarla TV8,5'a geçti.

Başladığından beri ilk 100'e giremedi

Ancak reytinglere bakınca Rıdvan Dilmen'in programı başladığı günden bu yana ilk 100'e bir türlü girmeyi başaramadı.

Hangi ekranda hangi spor programı var

TRT Spor'da Özgür Buzbaş, Nihat Kahveci, Necati Ateş ve Alp Pehlivan izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Beyaz TV'de; Ertem Şener'in moderatörlüğünde Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan Kütahyalı karşılaşmaları yorumluyor.

A Spor'da 90+ programında Erman Toroğlu, Artı Futbol programında ise Gürcan Bilgiç, Zeki Uzundurukan, Levent Tüzemen ve Abdullah Ercan, mücadeleleri ele alıyor.